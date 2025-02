Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Notierung im Blick

Die Aktie von Scout24 zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 94,80 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere um 15:52 Uhr 0,7 Prozent. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 95,00 EUR an. Bei 94,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 21.357 Scout24-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.02.2025 auf bis zu 95,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,21 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 61,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.02.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,85 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,22 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 86,34 EUR angegeben.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 91,20 Mio. EUR, gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.02.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 03.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 2,73 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

