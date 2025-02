Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochvormittag nahe Nulllinie

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Scout24 zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die Scout24-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 94,05 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Scout24-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:05 Uhr bei 94,05 EUR. Die Scout24-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 94,25 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Scout24-Aktie bisher bei 93,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 94,25 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.436 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,65 EUR) erklomm das Papier am 03.02.2025. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 0,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 61,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 34,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,22 EUR je Scout24-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 86,34 EUR je Scout24-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 25.03.2021. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Scout24 am 27.02.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 03.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,73 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

Redaktion finanzen.net

