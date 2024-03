Scout24 Aktie News: Anleger schicken Scout24 am Mittag auf rotes Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 68,40 EUR abwärts.

Um 11:45 Uhr ging es für die Scout24-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 68,40 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Scout24-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 68,26 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 68,44 EUR. Bisher wurden heute 12.588 Scout24-Aktien gehandelt.

Bei 70,36 EUR erreichte der Titel am 29.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,87 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 10.03.2023 Kursverluste bis auf 51,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 33,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2022 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,12 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 71,79 EUR je Scout24-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 28.02.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,64 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,51 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 132,50 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Scout24 einen Umsatz von 115,20 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 02.05.2024 terminiert. Schätzungsweise am 27.03.2025 dürfte Scout24 die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,88 EUR je Aktie belaufen.

