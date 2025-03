Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochmittag auf grünem Terrain

So bewegt sich Scout24

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Scout24. Das Papier von Scout24 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 101,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 2,0 Prozent auf 101,70 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Scout24-Aktie sogar auf 102,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 100,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 70.483 Scout24-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 0,88 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 64,45 EUR ab. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 57,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Scout24-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,20 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 91,81 EUR.

Am 25.03.2021 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 06.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 30.04.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 3,31 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX notiert am Mittag im Minus

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels mit positivem Vorzeichen