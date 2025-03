Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Nachmittag

Kurs der Scout24

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 100,10 EUR.

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 100,10 EUR. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 102,60 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 100,60 EUR. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 104.019 Stück gehandelt.

Am 05.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,50 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 64,45 EUR am 20.04.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,61 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,20 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 91,81 EUR.

Am 25.03.2021 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,50 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 30.04.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 3,31 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX notiert am Mittag im Minus

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels mit positivem Vorzeichen