Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Scout24. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Scout24-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 99,75 EUR.

Die Scout24-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 99,75 EUR. In der Spitze gewann die Scout24-Aktie bis auf 100,60 EUR. Die Scout24-Aktie gab in der Spitze bis auf 99,70 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 100,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.001 Scout24-Aktien umgesetzt.

Bei 102,30 EUR erreichte der Titel am 04.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 2,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,39 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,20 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 91,81 EUR.

Am 25.03.2021 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,50 EUR gegenüber 0,50 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 91,20 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 91,20 Mio. EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.05.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 30.04.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,31 EUR je Aktie belaufen.

