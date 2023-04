Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag nahezu unverändert

Aktien in diesem Artikel Scout24 54,58 EUR

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Scout24-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 54,94 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Scout24-Aktie sogar auf 55,24 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Scout24-Aktie bei 54,84 EUR. Bei 55,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 1.441 Aktien.

Bei 62,42 EUR erreichte der Titel am 04.05.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 11,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 46,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 65,57 EUR.

Am 28.02.2023 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,51 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 115,20 EUR – ein Plus von 13,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 101,90 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 04.05.2023 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 08.05.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,21 EUR je Scout24-Aktie.

