Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagnachmittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Scout24. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 70,75 EUR zu.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 70,75 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Scout24-Aktie sogar auf 70,75 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 69,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 39.829 Scout24-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 71,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. Bei 53,20 EUR fiel das Papier am 07.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 32,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2022 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,12 EUR belaufen. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 75,88 EUR.

Am 28.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,64 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,51 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 132,50 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 115,20 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Scout24 am 02.05.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,89 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

