Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 69,65 EUR ab.

Um 09:06 Uhr fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 69,65 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Scout24-Aktie bis auf 69,40 EUR. Bei 69,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 848 Scout24-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 71,15 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 2,15 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 53,20 EUR am 07.04.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 23,62 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,12 EUR. Im Vorjahr erhielten Scout24-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 75,88 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 28.02.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,51 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 132,50 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Scout24 einen Umsatz von 115,20 EUR eingefahren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.05.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 01.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,89 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

