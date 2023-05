Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagvormittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Scout24 56,38 EUR

3,15% Charts

News

Analysen

Das Papier von Scout24 konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,1 Prozent auf 58,86 EUR. Die Scout24-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 58,90 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 57,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 5.090 Stück.

Bei einem Wert von 62,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.05.2022). Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 46,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 27,62 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 65,67 EUR.

Scout24 ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,97 Prozent auf 121,90 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 107,90 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Scout24 am 08.08.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 08.05.2024.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,21 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Scout24-Aktie gefragt: Scout24 verzeichnet Wachstum im Kerngeschäft

Ausblick: Scout24 stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

April 2023: Experten empfehlen Scout24-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Scout24 Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24 Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24

Bildquellen: Scout24