Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Aktie im Blick

Die Aktie von Scout24 hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Scout24-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 57,78 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Scout24-Aktie um 15:51 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 57,78 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 58,98 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Scout24-Aktie bis auf 57,56 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 57,88 EUR. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 34.157 Aktien.

Bei 61,54 EUR markierte der Titel am 02.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 6,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 46,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 20,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 66,45 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 04.05.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,25 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 121,90 EUR – ein Plus von 12,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 107,90 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Scout24-Bilanz für Q2 2023 wird am 08.08.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 14.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,25 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Scout24-Aktie: Experten empfehlen Scout24 im Juni mehrheitlich zum Kauf

Scout24-Aktie sinkt: Scout 24 kauft Sprengnetter auf

Mai 2023: Analysten sehen Potenzial bei Scout24-Aktie