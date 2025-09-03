Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagmittag fester

So entwickelt sich Scout24

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 110,50 EUR.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 110,50 EUR. Die Scout24-Aktie legte bis auf 110,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 110,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.816 Scout24-Aktien.

Am 24.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 122,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 10,02 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 70,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,49 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 117,63 EUR.

Am 25.03.2021 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,73 EUR, nach 0,73 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 91,20 Mio. EUR gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,27 EUR je Scout24-Aktie.

