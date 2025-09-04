DAX23.585 -0,8%ESt505.310 -0,7%Top 10 Crypto15,45 +0,4%Dow45.314 -0,7%Nas21.633 -0,3%Bitcoin94.504 -0,5%Euro1,1727 +0,7%Öl65,40 -2,2%Gold3.585 +1,1%
Scout24 im Fokus

Scout24 Aktie News: Scout24 zeigt sich am Nachmittag fester

05.09.25 16:10 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 110,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
111,30 EUR -1,40 EUR -1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere um 15:52 Uhr 0,4 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Scout24-Aktie bei 111,30 EUR. Bei 110,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 31.974 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 122,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.07.2025). Gewinne von 11,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 70,70 EUR am 12.09.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 35,96 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,32 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,49 EUR je Scout24-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 117,63 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,27 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Scout24

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Scout24 OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
