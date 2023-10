Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagmittag in Grün

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Scout24. Zuletzt sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 65,04 EUR zu.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 65,04 EUR. In der Spitze gewann die Scout24-Aktie bis auf 65,20 EUR. Bei 65,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 18.886 Scout24-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,96 EUR erreichte der Titel am 25.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,95 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 46,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 29,09 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 68,02 EUR je Scout24-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 08.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 121,96 EUR umgesetzt, gegenüber 109,70 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,41 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

