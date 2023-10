Scout24 Aktie News: Anleger schicken Scout24 am Donnerstagnachmittag ins Plus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Scout24 zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 65,28 EUR zu.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 65,28 EUR. In der Spitze legte die Scout24-Aktie bis auf 65,50 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 65,08 EUR. Bisher wurden via XETRA 34.279 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.09.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 2,51 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 46,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 29,35 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 68,02 EUR für die Scout24-Aktie.

Scout24 ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Scout24 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,34 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 121,96 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 109,70 EUR in den Büchern standen.

Die Scout24-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2023 2,41 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

