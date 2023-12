Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag stärker

So entwickelt sich Scout24

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Scout24. Zuletzt sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 63,90 EUR zu.

Um 11:48 Uhr sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 63,90 EUR zu. Die Scout24-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 64,24 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 63,48 EUR. Bisher wurden via XETRA 12.862 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 67,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,98 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 46,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 38,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,11 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 02.11.2023. Das EPS lag bei 0,67 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 132,80 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 114,70 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Scout24 am 27.03.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 2,54 EUR in den Büchern stehen haben wird.

