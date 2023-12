Scout24 Aktie News: Scout24 zieht am Dienstagnachmittag an

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Scout24. Zuletzt sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 64,04 EUR zu.

Das Papier von Scout24 legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 64,04 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Scout24-Aktie sogar auf 64,24 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,48 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 33.827 Scout24-Aktien den Besitzer.

Bei 67,08 EUR erreichte der Titel am 11.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 4,75 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 46,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,11 EUR.

Am 02.11.2023 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,42 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 132,80 EUR im Vergleich zu 114,70 EUR im Vorjahresquartal.

Die Scout24-Bilanz für Q4 2023 wird am 27.03.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,54 EUR je Aktie belaufen.

