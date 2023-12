Scout24 Aktie News: Scout24 zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Scout24 im Blick

Die Aktie von Scout24 zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Scout24-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 63,76 EUR.

Um 09:05 Uhr wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 63,76 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Scout24-Aktie bei 63,76 EUR. Bei 63,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.087 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 11.10.2023 markierte das Papier bei 67,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (46,12 EUR). Mit Abgaben von 27,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,11 EUR je Scout24-Aktie aus.

Am 02.11.2023 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 132,80 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Scout24 einen Umsatz von 114,70 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2024 erfolgen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,54 EUR je Scout24-Aktie.

