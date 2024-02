Scout24 Aktie News: Scout24 verteidigt am Dienstagmittag Tendenz

Kurs der Scout24

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Scout24. Mit einem Wert von 66,72 EUR bewegte sich die Scout24-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:47 Uhr bei der Scout24-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 66,72 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Scout24-Aktie sogar auf 67,16 EUR. Die Scout24-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 66,26 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 66,56 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.892 Scout24-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 69,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.01.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,72 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 10.02.2023 auf bis zu 50,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 24,64 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 71,34 EUR.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 EUR, nach 0,42 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 132,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 114,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Scout24 am 28.03.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 2,54 EUR in den Büchern stehen haben wird.

