Scout24 Aktie News: Scout24 büßt am Dienstagnachmittag ein

Scout24 im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Scout24-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 66,70 EUR abwärts.

Die Scout24-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,1 Prozent auf 66,70 EUR nach. Der Kurs der Scout24-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 66,10 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,56 EUR. Zuletzt wechselten 21.316 Scout24-Aktien den Besitzer.

Bei 69,20 EUR markierte der Titel am 31.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 3,75 Prozent wieder erreichen. Am 10.02.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,28 EUR. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 24,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 71,34 EUR aus.

Scout24 ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,78 Prozent auf 132,80 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 114,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.03.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 27.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Scout24.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,54 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

XETRA-Handel: MDAX zum Start des Montagshandels in Grün

So schätzen die Analysten die Zukunft der Scout24-Aktie ein

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsende