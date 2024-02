Scout24 Aktie News: Scout24 gibt am Dienstagvormittag nach

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Scout24. Zuletzt fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 66,58 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 66,58 EUR. In der Spitze büßte die Scout24-Aktie bis auf 66,26 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 66,56 EUR. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 223 Aktien.

Am 31.01.2024 markierte das Papier bei 69,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 3,94 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,28 EUR am 10.02.2023. Mit Abgaben von 24,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 71,34 EUR.

Am 02.11.2023 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Scout24 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,42 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,78 Prozent auf 132,80 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 114,70 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 28.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 27.03.2025 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,54 EUR fest.

