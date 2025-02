Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagmittag verlustreich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 94,80 EUR.

Die Scout24-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 94,80 EUR. Im Tief verlor die Scout24-Aktie bis auf 94,75 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 95,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 17.731 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 06.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 95,95 EUR. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 1,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 61,76 EUR fiel das Papier am 09.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 34,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,22 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 86,34 EUR.

Am 25.03.2021 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,50 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 91,20 Mio. EUR, gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Am 27.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,73 EUR je Scout24-Aktie.

