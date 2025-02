Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 93,95 EUR ab.

Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,6 Prozent auf 93,95 EUR ab. In der Spitze büßte die Scout24-Aktie bis auf 93,75 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 95,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 32.540 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 06.02.2025 auf bis zu 95,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 2,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 09.02.2024 auf bis zu 61,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,22 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 86,34 EUR je Scout24-Aktie an.

Am 25.03.2021 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 91,20 Mio. EUR eingefahren.

Am 27.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 03.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 2,73 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

