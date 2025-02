Scout24 Aktie News: Scout24 steigt am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Scout24. Zuletzt ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 95,75 EUR.

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:01 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 95,75 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Scout24-Aktie bisher bei 95,95 EUR. Bei 95,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 1.199 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 06.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 95,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,21 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 09.02.2024 auf bis zu 61,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 35,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,22 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 86,34 EUR je Scout24-Aktie aus.

Scout24 gewährte am 25.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Scout24 im vergangenen Quartal 91,20 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 27.02.2025 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 03.03.2026 präsentieren.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,73 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Scout24 von vor 3 Jahren abgeworfen

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX notiert zum Ende des Montagshandels im Minus

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer