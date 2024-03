Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 68,32 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:49 Uhr die Scout24-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 68,32 EUR. In der Spitze gewann die Scout24-Aktie bis auf 68,58 EUR. In der Spitze büßte die Scout24-Aktie bis auf 68,18 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 68,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 11.440 Scout24-Aktien den Besitzer.

Bei 70,36 EUR markierte der Titel am 29.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,99 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 24,91 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2022 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,12 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 72,44 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 28.02.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,51 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 115,20 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 132,50 EUR ausgewiesen.

Am 02.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.03.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,88 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

