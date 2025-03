Scout24 Aktie News: Anleger schicken Scout24 am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

Scout24 im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Scout24 gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 99,15 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,1 Prozent auf 99,15 EUR. In der Spitze büßte die Scout24-Aktie bis auf 98,85 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 100,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 42.011 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 102,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.04.2024 bei 64,45 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 35,00 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Scout24-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,20 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 91,81 EUR angegeben.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,50 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Scout24-Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 30.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Scout24.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,30 EUR je Aktie belaufen.

