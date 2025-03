Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag leichter

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 99,20 EUR nach.

Die Scout24-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,1 Prozent auf 99,20 EUR nach. In der Spitze büßte die Scout24-Aktie bis auf 98,55 EUR ein. Bei 100,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 78.268 Scout24-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,60 EUR) erklomm das Papier am 05.03.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 3,31 Prozent niedriger. Am 20.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 64,45 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 1,20 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,20 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 91,81 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Scout24 am 06.05.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Scout24.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2025 3,30 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

