Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Scout24 im Blick

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 99,95 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 99,95 EUR. Die Scout24-Aktie sank bis auf 99,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 100,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.722 Scout24-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 102,60 EUR erreichte der Titel am 05.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 2,65 Prozent Luft nach oben. Am 20.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 64,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 35,52 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,20 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 91,81 EUR für die Scout24-Aktie.

Am 25.03.2021 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Scout24 am 06.05.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 30.04.2026 dürfte Scout24 die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,30 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX notiert am Mittag im Minus

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels mit positivem Vorzeichen