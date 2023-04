Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag stabil

Aktien in diesem Artikel Scout24 53,36 EUR

Die Scout24-Aktie zeigte sich um 09:05 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 53,56 EUR. Kurzfristig markierte die Scout24-Aktie bei 53,72 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Scout24-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 53,50 EUR nach. Bei 53,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 846 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 62,42 EUR markierte der Titel am 04.05.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 14,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 46,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 16,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 65,67 EUR je Scout24-Aktie an.

Am 28.02.2023 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 115,20 EUR – ein Plus von 13,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 101,90 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 04.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 08.05.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,22 EUR je Scout24-Aktie.

Redaktion finanzen.net

