Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Mittag an Boden

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 70,60 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 70,60 EUR zu. In der Spitze gewann die Scout24-Aktie bis auf 70,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 69,65 EUR. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.861 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.05.2024 auf bis zu 72,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 3,26 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.07.2023 (53,28 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,28 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,20 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 78,63 EUR aus.

Am 25.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR im Vergleich zu 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 07.08.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2024 2,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

