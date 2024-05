Scout24 Aktie News: Scout24 schiebt sich am Vormittag vor

Scout24 im Fokus

Die Aktie von Scout24 zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 70,20 EUR.

Die Scout24-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 70,20 EUR. In der Spitze gewann die Scout24-Aktie bis auf 70,25 EUR. Bei 69,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 3.298 Scout24-Aktien umgesetzt.

Bei 72,90 EUR erreichte der Titel am 02.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 11.07.2023 Kursverluste bis auf 53,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 31,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,28 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 78,63 EUR für die Scout24-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 07.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2024 2,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

