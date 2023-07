Scout24 Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Scout24

So bewegt sich Scout24

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Scout24. Das Papier von Scout24 gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 57,06 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,5 Prozent auf 57,06 EUR. Das Tagestief markierte die Scout24-Aktie bei 56,98 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 56,98 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.039 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.06.2023 bei 61,54 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,85 Prozent hinzugewinnen. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 46,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 19,17 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 66,45 EUR.

Scout24 ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,25 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 121,90 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 107,90 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 14.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,25 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

