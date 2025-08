Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag mit stabiler Tendenz

So bewegt sich Scout24

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Scout24. Kaum Ausschläge verzeichnete die Scout24-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 119,20 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:44 Uhr bei der Scout24-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 119,20 EUR. Im Tageshoch stieg die Scout24-Aktie bis auf 120,40 EUR. Die Abwärtsbewegung der Scout24-Aktie ging bis auf 118,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 118,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 31.947 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 122,80 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 2,93 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 20.08.2024 Kursverluste bis auf 65,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 44,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,43 EUR, nach 1,32 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 112,03 EUR je Scout24-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 25.03.2021. Das EPS belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 0,73 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 91,20 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 91,20 Mio. EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,29 EUR je Scout24-Aktie.

