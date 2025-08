Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag im Minus

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Scout24. Zuletzt fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 118,50 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 118,50 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Scout24-Aktie bis auf 117,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 118,10 EUR. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 47.344 Aktien.

Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 122,80 EUR. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 3,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.08.2024 (65,90 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Nach 1,32 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,43 EUR je Scout24-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 112,03 EUR aus.

Am 25.03.2021 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,73 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,73 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 91,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Scout24 am 07.08.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 3,29 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

