Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 63,48 EUR.

Die Scout24-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 63,48 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Scout24-Aktie bei 63,48 EUR. Mit einem Wert von 63,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 129 Scout24-Aktien.

Bei 64,36 EUR markierte der Titel am 04.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 1,39 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 46,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 37,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 67,87 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Am 08.08.2023 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 121,96 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 109,70 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte Scout24 die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,36 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

