Scout24 Aktie News: Scout24 macht am Freitagnachmittag Boden gut

Die Aktie von Scout24 zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 65,60 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 65,60 EUR. Im Tageshoch stieg die Scout24-Aktie bis auf 65,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 65,06 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 32.122 Scout24-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.09.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 2,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,12 EUR am 28.12.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 29,70 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 68,02 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 08.08.2023. Es stand ein EPS von 0,59 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 121,96 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 109,70 EUR umgesetzt.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Scout24.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,41 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

