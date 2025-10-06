DAX24.383 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,18 +1,1%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.388 +0,9%Euro1,1663 -0,5%Öl65,75 +2,2%Gold3.939 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Alibaba A117ME Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX wenig bewegt -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
AstraZeneca-Aktie in Grün: Signifikanter Erfolg für Krebsmittel AstraZeneca-Aktie in Grün: Signifikanter Erfolg für Krebsmittel
Mercedes-Benz-Aktie im Plus: Gewerkschaft will Stahlwerk und Mercedes-Werk erhalten Mercedes-Benz-Aktie im Plus: Gewerkschaft will Stahlwerk und Mercedes-Werk erhalten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Blick auf Scout24-Kurs

Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag freundlich

06.10.25 12:05 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag freundlich

Die Aktie von Scout24 zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 104,70 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
104,80 EUR 1,20 EUR 1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Scout24 konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 104,70 EUR. Bei 105,50 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 104,70 EUR. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24.949 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 122,80 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 14,74 Prozent niedriger. Am 18.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 76,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 36,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,48 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 117,45 EUR.

Am 25.03.2021 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Das EPS belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 0,73 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR im Vergleich zu 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Scout24 am 30.10.2025 präsentieren. Am 29.10.2026 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 3,26 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Analysten sehen für Scout24-Aktie Luft nach oben

Investment-Tipp: So bewertet Berenberg die Scout24-Aktie

DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 5 Jahren eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Scout24

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Scout24

Nachrichten zu Scout24

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
29.09.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
22.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
19.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Scout24 OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
19.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
19.09.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
07.08.2025Scout24 NeutralUBS AG
05.08.2025Scout24 NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2023Scout24 SellUBS AG
02.11.2023Scout24 SellUBS AG
05.10.2023Scout24 SellUBS AG
09.08.2023Scout24 SellUBS AG
07.08.2023Scout24 SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Scout24 nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen