Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag freundlich

Die Aktie von Scout24 zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 104,70 EUR zu.

Das Papier von Scout24 konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 104,70 EUR. Bei 105,50 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 104,70 EUR. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24.949 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 122,80 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 14,74 Prozent niedriger. Am 18.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 76,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 36,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,48 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 117,45 EUR.

Am 25.03.2021 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Das EPS belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 0,73 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR im Vergleich zu 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Scout24 am 30.10.2025 präsentieren. Am 29.10.2026 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 3,26 EUR in den Büchern stehen haben wird.

