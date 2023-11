Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag stärker

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Scout24. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 59,06 EUR zu.

Um 09:04 Uhr sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 59,06 EUR zu. Kurzfristig markierte die Scout24-Aktie bei 59,18 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 59,06 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 851 Scout24-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 67,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 68,79 EUR je Scout24-Aktie an.

Am 02.11.2023 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,42 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 132,80 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 15,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 114,70 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Scout24 am 27.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 07.11.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2023 2,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

