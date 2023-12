Scout24 Aktie News: Anleger schicken Scout24 am Nachmittag ins Minus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 63,46 EUR.

Um 15:51 Uhr rutschte die Scout24-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 63,46 EUR ab. Im Tief verlor die Scout24-Aktie bis auf 63,16 EUR. Mit einem Wert von 63,34 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 38.418 Aktien.

Am 11.10.2023 markierte das Papier bei 67,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 5,70 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 46,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 70,91 EUR an.

Scout24 ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,42 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 132,80 EUR – ein Plus von 15,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 114,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Scout24 am 27.03.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,54 EUR fest.

