Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochmittag im Minus

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Scout24 gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 66,56 EUR abwärts.

Die Scout24-Aktie musste um 11:35 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 66,56 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Scout24-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 65,32 EUR aus. Bei 65,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 21.084 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 31.01.2024 markierte das Papier bei 69,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 3,97 Prozent Luft nach oben. Am 10.02.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,28 EUR. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 24,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 71,34 EUR für die Scout24-Aktie.

Scout24 veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 EUR, nach 0,42 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 114,70 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 132,80 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.03.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2023 2,54 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

