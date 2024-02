Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 65,68 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 65,68 EUR. Die Scout24-Aktie gab in der Spitze bis auf 65,32 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 65,32 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 46.681 Scout24-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.01.2024 bei 69,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 5,36 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.02.2023 Kursverluste bis auf 50,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 30,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 71,34 EUR.

Scout24 ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 132,80 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 15,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 114,70 EUR erwirtschaftet worden.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 28.03.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 27.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Scout24.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

