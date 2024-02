Scout24 Aktie News: Scout24 wird am Mittwochvormittag ausgebremst

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Scout24. Das Papier von Scout24 gab in der GVIE-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 66,14 EUR abwärts.

Die Scout24-Aktie stand in der GVIE-Sitzung um 09:09 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 66,14 EUR. Im Tief verlor die Scout24-Aktie bis auf 66,14 EUR. Bei 66,14 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im GVIE-Handel wechselten bis jetzt 158 Scout24-Aktien den Besitzer.

Bei 68,94 EUR markierte der Titel am 30.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,23 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.02.2023 bei 50,90 EUR. Mit Abgaben von 23,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 71,34 EUR je Scout24-Aktie an.

Scout24 veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,42 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 132,80 EUR im Vergleich zu 114,70 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 28.03.2024 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 27.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 2,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

