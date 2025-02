Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagmittag in Rot

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 94,00 EUR ab.

Die Scout24-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 94,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der Scout24-Aktie ging bis auf 93,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 94,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19.489 Scout24-Aktien.

Bei einem Wert von 95,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 61,76 EUR am 09.02.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 34,30 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 86,34 EUR an.

Am 25.03.2021 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Scout24 am 27.02.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 03.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,73 EUR fest.

