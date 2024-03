Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Kurs der Scout24

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 67,78 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 67,78 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Scout24-Aktie bis auf 67,04 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 34.660 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 70,36 EUR erreichte der Titel am 29.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 3,67 Prozent niedriger. Am 10.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 32,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2022 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,12 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 72,44 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 28.02.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,51 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 132,50 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 115,20 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Scout24 am 02.05.2024 vorlegen. Scout24 dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.03.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 2,88 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Scout24-Investment von vor 3 Jahren verdient

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Verluste

Schwacher Handel: MDAX gibt nachmittags nach