Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagvormittag im Minus

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Scout24 befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 68,08 EUR ab.

Die Scout24-Aktie musste um 09:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 68,08 EUR. In der Spitze büßte die Scout24-Aktie bis auf 68,08 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.995 Scout24-Aktien.

Am 29.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Am 10.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 24,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,12 EUR je Scout24-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 72,44 EUR.

Scout24 ließ sich am 28.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,64 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 132,50 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 115,20 EUR in den Büchern standen.

Am 02.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2024 2,88 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

