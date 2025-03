Scout24 Aktie News: Scout24 reagiert am Freitagnachmittag positiv

Aktie im Blick

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 98,50 EUR. Im Tageshoch stieg die Scout24-Aktie bis auf 98,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 97,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 41.032 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 05.03.2025 markierte das Papier bei 102,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 4,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 34,57 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Scout24-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,20 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 91,81 EUR.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,50 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR im Vergleich zu 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 06.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 30.04.2026.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,31 EUR je Aktie.

