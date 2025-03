Scout24 Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Scout24

Scout24 im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 97,65 EUR.

Die Scout24-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 97,65 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Scout24-Aktie bis auf 97,20 EUR. Bei 97,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.142 Scout24-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 102,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 64,45 EUR. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 34,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 1,20 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 91,81 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 91,20 Mio. EUR gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Scout24 am 06.05.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 30.04.2026.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,31 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX notiert am Mittag im Minus

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor 3 Jahren eingefahren