Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag billiger

Aktien in diesem Artikel Scout24 60,10 EUR

-0,50% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 60,02 EUR. Die Abwärtsbewegung der Scout24-Aktie ging bis auf 60,02 EUR. Bei 60,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 1.245 Scout24-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,54 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.06.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,12 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 23,16 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 65,78 EUR angegeben.

Am 04.05.2023 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 121,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 107,90 EUR in den Büchern gestanden.

Die Scout24-Bilanz für Q2 2023 wird am 08.08.2023 erwartet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.08.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,23 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Mai 2023: Analysten sehen Potenzial bei Scout24-Aktie

Scout24-Aktie in Rot: VZBV verklagt offenbar Immoscout24

Scout24-Aktie gefragt: Scout24 verzeichnet Wachstum im Kerngeschäft

Ausgewählte Hebelprodukte auf Scout24 Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24 Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24

Bildquellen: Scout24