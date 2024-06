Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Nachmittag seitwärts

Kursverlauf

Die Aktie von Scout24 zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 71,80 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr bei 71,80 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Scout24-Aktie bei 72,00 EUR. Die Scout24-Aktie sank bis auf 71,55 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 31.659 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 73,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.05.2024). Mit einem Zuwachs von 2,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 53,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 25,79 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,28 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 78,73 EUR.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 91,20 Mio. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Scout24 am 08.08.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 07.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Scout24.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,85 EUR je Scout24-Aktie.

