Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 56,58 EUR.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 56,58 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Scout24-Aktie sogar auf 57,84 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 57,24 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 72.356 Scout24-Aktien.

Am 02.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 61,54 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 8,06 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 46,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 18,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 66,45 EUR.

Am 04.05.2023 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,50 EUR gegenüber 0,25 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 121,90 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 107,90 EUR in den Büchern standen.

Am 08.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 14.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 2,25 EUR im Jahr 2023 aus.

